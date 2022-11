La Fifa ha avviato un’indagine in seguito alla mancata presenza dei giocatori della Germania nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Spagna, terminato poi 1-1. A parlare ai media è stato solo il ct Hansi Flick, che ha motivato l’assenza dei suoi giocatori dicendo di voler evitare loro una trasferta troppo lunga tra la sala stampa e poi lo stadio in cui giocare la partita. Ciò va contro il regolamento della Fifa, che dopo aver valutato la situazione, andrà a verificare se ci sono gli estremi per una sanzione: si va da un avvertimento a una possibile multa.