Germania-Giappone 1-2, il successo dei nipponici previsto da ‘Holly e Benji’

Nella quarta giornata dei Mondiali di Qatar 2022 il Giappone ha regalato una nuova incredibile sorpresa battendo 2-1 in rimonta la Germania. Un successo che ha mandato in visibilio tutto il popolo nipponico, che attendeva una soddisfazione così da tanto tempo. Il Paese asiatico, infatti, ha dato i natali ad uno degli anime giapponesi più famosi sul mondo del calcio, ovvero ‘Holly e Benji’. Proprio la Nazionale guidata da Oliver Hutton e Benjamin Price, addirittura trenta anni fa, riuscì a ‘predire’ la vittoria del Giappone sulla Germania. In un episodio dell’anime le due squadre sono in campo un un match valevole per i Mondiali e, anche in quel caso, i tedeschi erano avanti nel punteggio. Nei minuti successivi, però, i nipponici riuscirono a rimontare sul 2-1 per poi portare a casa il successo finale con il punteggio di 3-2.

la Rai ha pagato i diritti #WorldcupQatar2022 ma noi li abbiamo già visti da piccoli su Italia 1 #GermaniaGiappone pic.twitter.com/A4EmyuYtYG — Leo (@varvarotweet) November 23, 2022