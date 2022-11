Germania-Giappone 1-2, Neuer: “Abbiamo perso la partita più importante del girone”

In seguito alla clamorosa sconfitta per 2-1 della Germania contro il Giappone ai Mondiali di Qatar 2022, il portiere tedesco Manuel Neuer ha provato a spiegare l’esito dell’incontro ai microfoni di ‘Das Erste’: “Abbiamo perso a causa delle molte occasioni da gol sprecate e poi non abbiamo difeso nel modo giusto fino al 90′. Gli avversari ci hanno messo sotto pressione negli uno contro uno e abbiamo dimostrato di non avere calma. Serviva un riposizionamento come nella prima frazione. Eravamo in controllo della gara, ma poi abbiamo permesso al Giappone di tornare in corsa. Siamo sotto pressione, dobbiamo migliorare sotto molti punti di vista. Abbiamo perso la partita più importante del girone, adesso contro la Spagna servirà una gara diversa. Bisognerà dare tutto contro i più forti”.