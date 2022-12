Germania, Flick riflette: ipotesi dimissioni. Tuchel erede?

Il Ct della Germania Hansi Flick potrebbe dimettersi dopo l’eliminazione alla fase a gironi dei Mondiali in Qatar. L’allenatore aveva dichiarato che intendeva portare avanti il suo lavoro, proiettandosi agli Europei del 2024, ma è rimasto spiazzato dalle dimissioni dell’amministratore delegato della Federazione, Oliver Bierhoff. “In questo momento, sia a me che al mio staff tecnico – le considerazioni di Flick -, risulta difficile immaginare come si possa colmare il vuoto lasciato da Bierhoff sia come professionista che come persona. Oliver è stato il mio primo contatto, il primo amico da quando è iniziata la mia avventura da ct. Avevamo un grande obiettivo comune: gli Europei del 2024 in casa”. Matthias Sammer potrebbe prendere il posto di Bierhoff, mentre, in caso di dimissioni di Flick, il nome di Thomas Tuchel è quello che raccoglie più consensi in casa federale.