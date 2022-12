Germania, Flick: “Delusione enorme, ma non è il momento giusto per parlare di dimissioni”

Il CT della Germania, Hansi Flick, ha commentato l’eliminazione subita ai Mondiali 2022 in Qatar. Queste le sue parole: “Non è il momento giusto per parlare di dimissioni, io voglio lavorare col gruppo. Il futuro non dipende da me. Abbiamo fatto degli errori, è per questo che siamo stati eliminati. L’eliminazione comunque non si è concretizzata oggi, ma nei 20 minuti contro il Giappone. La delusione è enorme”.