Germania eliminata, Kimmich: “Peggior giorno della carriera. Ho paura di cadere in un buco”

L’eliminazione dal Qatar è il peggior momento della carriera di Joshua Kimmich. Parola del jolly del Bayern Monaco che in sala stampa non nasconde l’amarezza per l’addio al Mondiale già ai gironi. “Per me personalmente, questo è il peggior giorno della mia carriera. Ho paura di cadere in un buco”, ha detto il centrocampista ai giornalisti. “Ti fa pensare che questi fallimenti siano collegati alla mia persona. Questo è sicuramente il giorno più difficile. La seconda volta che sono stato eliminato ai Mondiali, nel mezzo abbiamo avuto gli Europei, dove siamo stati eliminati in anticipo. Questo è amaro e ci sono state molte opportunità perse negli ultimi quattro anni”. Anche Ilkay Gundogan fa autocritica. “Concediamo gol troppo facilmente, perdiamo palloni troppo facilmente e in attacco perdiamo occasioni da gol troppo facilmente”, ha detto Gundogan. “Naturalmente, come Germania, dobbiamo avere aspirazioni diverse, quindi dobbiamo guardarci bene dentro. Semplicemente non siamo riusciti a fare del nostro meglio come gruppo, o forse individualmente. Dobbiamo chiederci quali fossero le ragioni e tutti devono guardarsi allo specchio e dirsi che non era abbastanza”.