Germania, il ct Flick: “Abbiamo voluto lanciare un messaggio”. E la Dfb si appella al Tas

Il ct della Germania, Hansi Flick, ha commentato la foto di gruppo dei suoi ragazzi con la mano davanti alla bocca in risposta al veto della Fifa alla fascia ‘One Love’: “Abbiamo voluto lanciare un messaggio, dare un segnale. Il nostro obiettivo era trasmettere il messaggio che la Fifa non vuole che si diffonda“. La Dfb (Federcalcio tedesca) si è inoltre messa al lavoro per fare chiarezza sulle sanzioni promesse dalla Fifa. “Stiamo verificando se l’azione della Fifa sia legale o meno. Ci è stato proibito di utilizzare la fascia ‘One Love’ come simbolo in favore dei diritti umani, minacciando sanzioni” ha dichiarato Steffen Simon, responsabile dei media della Dfb. Quest’ultimo ha inoltre svelato che è stato contattato il Trbunale arbitrale dello sport (Tas) nella speranza che Neuer possa indossare la fascia di capitano in occasione della seconda gara.