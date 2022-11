Galles-Iran, incredibile gol nel recupero di Cheshmi: Stramaccioni esulta in telecronaca (VIDEO)

di Giorgio Billone 14

Incredibile al 95′ di Galles-Iran con il gol degli asiatici, meritatissimo, a opera di Cheshmi: tiro da fuori dopo la pressione veemente della squadra persiana, palla che si insacca ed è 0-1. Poi nel finale ci sarà anche il raddoppio, in alto ecco il video del gol che fa esplodere la passione di un intero paese. E sulla Rai, Andrea Stramaccioni, che ha allenato in Iran, si lascia andare a una folle esultanza in diretta.