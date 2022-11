Galles-Iran 0-2, Page: “Prestazione inaccettabile, mi assumo le responsabilità”

“La nostra prestazione, anche prima del cartellino rosso ricevuto, è inaccettabile. Speravamo che oggi tutto si risolvesse ma non siamo riusciti a raggiungere i livelli e gli standard delle ultime partite. Uno o due errori si possono accettare ma quando ci sono così tanti ‘momenti no’ il risultato può essere uno solo”. Lo ha detto il ct del Galles, Rob Page, dopo la bruttissima sconfitta contro l’Iran: “Mi assumo sempre le mie responsabilità, questa è la mia squadra. L’espulsione non ci ha certo aiutato ma a quel punto avevamo cinque attaccanti in campo e non potevamo avere un assetto difensivo. Contro l’Inghilterra sarà un derby e una grande partita. Saremo pronti”.