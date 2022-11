Galles-Iran 0-2, Bale: “Risultato difficile da accettare”

“Siamo addolorati. È uno smacco, non c’è altro modo per dirlo. Abbiamo lottato fino all’ultimo secondo. È un risultato difficile da accettare”. Questa tutta la delusione di Gareth Bale dopo la sconfitta del Galles contro l’Iran ai Mondiali di Qatar 2022. “Dobbiamo rialzarci subito. Sarà difficile ma abbiamo ancora una partita – aggiunge ai microfoni della Bbc -. Il cartellino rosso ha cambiato completamente la gara. Dopo aver concesso il primo gol, il secondo a quel punto non aveva più importanza”.