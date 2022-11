Galles-Inghilterra, Bale: “Usciamo dai Mondiali a testa alta”

“Tutti siamo delusi ma siamo anche orgogliosi di ciò che abbiamo fatto per arrivare fin qui. Il Galles non si qualificava ai Mondiali da molto tempo e dobbiamo guardare al percorso fatto“. Queste le dichiarazioni di Gareth Bale ai microfoni della Bbc dopo la sconfitta del Galles contro l’Inghilterra, per 3-0. “Certo, ci sarebbe piaciuto passare il turno ma il calcio è difficile. Le squadre attraversano momenti positivi e negativi. Non siamo stati all’altezza delle nostre aspettative ma faremo tesoro di questa esperienza per il futuro. Dobbiamo renderci conto di quanta strada abbiamo fatto e di quanto siamo orgogliosi per essere arrivati fin qui. Usciamo a testa alta. Non possiamo mai avere rimpianti”, ha aggiunto l’attaccante gallese che vedrà la sua nazionale abbandonare il torneo senza vittorie a referto con un solo punto conquistato in tre partite.