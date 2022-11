Galles-Inghilterra 0-3, Southgate: “Si è vista qualità dall’inizio alla fine”

“Nel primo tempo abbiamo controllato il gioco ma non abbiamo creato molte occasioni nitide. Volevamo quindi, nella ripresa, un po’ più di spinta, per giocare più velocemente. Nel secondo tempo, una volta segnati i due gol, sapevamo che probabilmente il loro morale sarebbe andato sotto terra. È stato un torneo difficile per loro. Penso che abbiamo mantenuto la nostra disciplina e che si sia vista qualità sino alla fine”. Lo ha detto alla BBC il ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate, dopo la vittoria contro il Galles: “Rashford è stato fantastico. Si è allenato molto bene: devo dire che mi è sembrato davvero impressionante da quando è tornato con noi. Su punizione ha trovato un colpo incredibile. Giocare di fronte a tanto ‘nostro pubblico’ è una sensazione super, pensando a quanto hanno dovuto viaggiare. Era una partita importante, c’era pressione ma siamo stati calmi e abbiamo mostrato le nostre qualità”.