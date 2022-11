“È per questo che si gioca a calcio, per i momenti più belli e importanti. Sono davvero felice del passaggio del turno. Ho grandi ambizioni con questa squadra. Possiamo giocare meglio di come abbiamo fatto stasera“. Queste le parole di Marcus Rashford, autore di una doppietta nello 0-3 con cui l’Inghilterra si è liberata del Galles e ha ottenuto anche il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 da prima del girone B. L’attaccante del Manchester United ha poi aggiunto, riguardo la partita: “Eravamo un po’ delusi dopo la partita contro gli Usa. Avremmo potuto giocare molto meglio. L’unico modo per riprendersi era fare una buona prestazione nella partita successiva”.