Fred: “Brasile-Argentina in semifinale? Vorrei vedere Messi in lacrime”

Fred ha parlato a Central da Copa di TV Globo. L’ex capitano del Brasile si è soffermato sulla possibilità di assistere ad uno scontro in semifinale tra la Seleçao e l’Argentina ai Mondiali 2022 in Qatar. Questo il suo commento: “Non vedo l’ora che si giochi Brasile-Argentina, voglio questa come semifinale dei Mondiali. Anzi, dirò di più. Voglio il caos, anche qualche colpo. Ma sopratutto la firma (le giocate) di Neymar e… Messi che scoppia in lacrime”.