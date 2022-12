Francia, Tchouameni: “Ci vorrà tempo per smaltire frustrazione, ma futuro sarà radioso”

“Ci vorrà del tempo per digerire l’amarezza e la frustrazione. Ce l’abbiamo messa tutta. Mi sono preso le mie responsabilità, non è andata bene, e sono il primo ad essere dispiaciuto. Sono convinto che il futuro della nazionale francese sarà radioso, soprattutto se possiamo contare su di voi”. Questo il messaggio postato da Aurelien Tchouameni in relazione alla finale persa dalla sua Francia contro l’Argentina ai rigori. Il centrocampista del Real Madrid, che ai Mondiali ha anche segnato un gol, contro l’Inghilterra, ha sbagliato il proprio penalty nella lotteria in finale.