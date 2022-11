Francia, record di telespettatori contro l’Australia: il ‘boicottaggio’ mancato

La Francia avrebbe fatto il 54% di share per la prima sfida dei Mondiali in Qatar, nonostante la volontà di “boicottare” il torneo in segno di protesta per la mancata protezione dei diritti umani. L’Auditel della sfida contro l’Australia ha fatto il record dell’anno nonostante la sfida non fosse certo di cartello, il match è stato seguito in tv da oltre 12,5 milioni di telespettatori e definita “l’audience migliore dal mese di giugno 2021 di tutti programmi e tutti i canali”. Il numero è molto vicino a quello di coloro che seguirono l’esordio della nazionale ai Mondiali del 2018 in Russia, 12,6 milioni.