Francia, Rabiot influenzato: centrocampista assente per semifinale contro Marocco

Adrien Rabiot assente nella semifinale tra Francia e Marocco ai Mondiali di Qatar 2022. Il centrocampista era in dubbio da questa mattina per una forma di raffreddamento, e non siederà nemmeno in panchina. Tra le riserve invece figura Dayot Upamecano, l’altro giocatore del Bleus sofferente per un raffreddamento da aria condizionata. In campo scenderanno al loro posto saranno sostituiti Ibrahima Konaté e Youssouf Fofana.