Francia-Polonia, Deschamps: “Rispetto molto i nostri avversari, sarà difficile”

“Tutte le partite sono difficili, tutte le squadre sono molto ben preparate. A prescindere dalle Nazioni, i giocatori giocano in buone squadre, in buoni campionati e alcune Nazionali hanno una grinta maggiore”. Lo ha detto il ct della Francia, Didier Deschamps, alla vigilia degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro la Polonia: “Hanno dovuto difendersi molto nelle tre partite del girone ma lo hanno fatto molto bene. È una squadra competitiva, con uno zoccolo duro di giocatori che hanno una buona esperienza internazionale, come Szczesny, Glik, Lewandowski, Krychowiak, Zielinski e Grosicki. Li rispettiamo molto”.

L’obiettivo è quello di limitare Lewandowski: “È molto efficace in area. Dobbiamo essire bravi nel limitarlo. Meno palloni ha, meno pericoloso sarà. Al di là della sua intelligenza, della sua abilità tecnica, usa molto bene il corpo, anche se non sempre ha avuto molti palloni nelle prime tre partite giocate in Qatar dalla Polonia. Alla minima palla però può essere pericoloso. Non ci concentreremo solo su di lui ma certamente lui è lì per sfruttare al meglio ogni azione pericolosa”.

In conferenza presente anche il portiere Lloris: “Sono molto onorato e molto orgoglioso, anche se all’alba di un ottavo di finale di un Moniale rimangono secondarie queste cose. Ai miei occhi questa competizione viene prima di tutto: voglio mantenere tutta la mia attenzione e la mia energia per la partita di domani. Apprezzerò questi record di più una volta che la competizione sarà finita”.