Francia-Polonia 3-1, Michniewicz: “Se avessimo segnato prima la gara sarebbe potuta andare diversamente”

Il commissario tecnico della Polonia, Czesław Michniewicz, in seguito alla sconfitta per 3-1 negli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro la Francia, ha parlato a sport.pl: “Eravamo consapevoli che sarebbe stata una gara complicata, avremmo voluto giocare in maniera differente. Nel primo tempo abbiamo avuto dei buoni momenti, con un paio di occasioni che ci avrebbero potuto portare in vantaggio. Sono dispiaciuto per il rimpallo sulla chance di Zielinksi quando eravamo ancora sullo 0-0. Ringrazio i giocatori, lo staff e tutti coloro che ci hanno aiutato nella preparazione. Se avessimo segnato prima la partita sarebbe potuta andare diversamente. I campioni del mondo hanno posto fine alla nostra avventura”.