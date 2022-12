Francia-Polonia 3-1, Lewandowski: “Abbiamo dato tutto”

“Abbiamo dato tutto, lottato e creato alcune opportunità, soprattutto nella prima frazione. Peccato non averne approfittato”. Così Robert Lewandowski è intervenuto dopo la sconfitta della sua Polonia contro la Francia agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. “Abbiamo cercato di controllare gli attacchi della Francia, anche dopo il loro primo gol abbiamo continuato a giocare, ma non è stato sufficiente – ha detto l’attaccante – Ad un certo punto della partita ci siamo schiacciati troppo verso la nostra area di rigore. C’è ancora molto da fare. Dobbiamo essere più offensivi, non mi piace quando ci difendiamo troppo”.