Francia, non tutti sono delusi per la sconfitta: a Bastia i tifosi festeggiano il trionfo dell’Argentina

I Mondiali di Qatar 2022 sono stati ormai consegnati agli archivi con lo storico successo dell’Argentina di Lionel Messi e la delusione della Francia. I tifosi transalpini sono, dunque, rimasti amareggiati per l’esito della finale, ma qualcuno in terra francese ha esultato per la vittoria dell’Albiceleste. E’ accaduto in Corsica, a Bastia, dove un centinaio di persone, si sono riversate in strada per celebrare la sconfitta francese, con tanto di fumogeni e cori. Ecco un video che testimonia quanto successo a poche ore dal termine della sfida.

A Bastia en Corse une centaine de personnes célèbrent la victoire de l'Argentine face à la France pic.twitter.com/KcZMrVbR3h — Julien Pernici (@JulienPernici) December 18, 2022