Francia, Mbappé non si presenta nel post-partita: “Pagherò personalmente la multa”

L’attaccante della Nazionale francese, Kylian Mbappé è stato premiato come MVP anche dopo la gara degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 vinta 3-1 contro la Polonia. Al termine del match, però, questa volta non si è presentato per rilasciare dichiarazioni come imposto dalla Fifa e, per questo motivo, la Federazione transalpina riceverà una multa.