Francia, Mbappé non si è allenato con i compagni

Kylian Mbappé non si è allenato con il resto del gruppo della Francia, a due giorni dalla vittoria contro la Polonia e quando ne mancano quattro ai quarti di finale contro l’Inghilterra. A riportarlo è L’Équipe, che però sottolinea anche di come si tratti probabilmente di un semplice lavoro in palestra volto a recuperare il fastidio alla caviglia che tormenta l’attaccante del Psg fin dall’inizio dei Mondiali in Qatar.