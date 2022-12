Francia-Marocco, Parigi mobilita 10 mila poliziotti

Il Ministro degli Interni francese, Gérald Darmanin, ha annunciato che, in occasione della semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Francia e Marocco, a Parigi “saranno mobilitati 10.000 poliziotti e gendarmi, di cui 5.000 nella regione parigina, e in particolare intorno agli Champs-Elysées e 5.000 fuori dalla regione parigina”. Darmanin ha precisato che l’avenue des Champs-Elysées non sarà chiusa al traffico.