Francia-Marocco, Macron allo stadio: “Amicizia tra le due nazioni, con i Bleus per la vittoria”

Emmanuel Macron è presente allo stadio per Francia-Marocco, semifinale dei Mondiali di Qatar 2022. Il presidente francese ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un messaggio nell’immediato pre-partita, con una Parigi blindata per paura di eventuali scontri: “Tutti con i Bleus per la vittoria! Senza mai dimenticare che lo sport ci unisce soprattutto nel rispetto e l’amicizia tra le nostre due nazioni”. Macron sta assistendo alla partita in tribuna, a fianco del presidente Fifa Gianni Infantino.

Il tweet di Macron