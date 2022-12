Francia-Marocco, L’Equipe: “Rabiot e Upamecano non recuperano per la semifinale”

Adrien Rabiot e Dayot Upamecano non recuperano per la semifinale mondiale tra Francia e Marocco. Lo scrive l’Equipe, che fa il punto sulle scelte di Deschamps per sostituire i due titolarissimi: Ibrahima Konaté e Youssouf Fofana sono pronti a partire dal 1′. Rabiot e Upamecano sono vittime di uno stato influenzale legato, secondo la stampa francese, all’uso costante in Qatar nei luoghi chiusi dell’aria condizionata. Per il resto pochi dubbi per il Ct francese: Aurélien Tchouaméni è pronto a giocare dopo un risentimento al polpaccio, mentre Jules Kounde ha ormai vinto il ballottaggio con Pavard.