Francia-Marocco 2-0, il tweet di Macron: “Grazie Bleus, adesso la Coppa”

Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, presente sugli spalti dell’Al Bayt Stadium per la semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 contro il Marocco, si è congratulato con i ragazzi di Deschamps per la vittoria. “Grazie Bleus, ora la Coppa” ha scritto su Twitter senza badare alla scaramanzia, rincarando la dose dopo che nell’intervallo aveva twittato: “Ce la riprendiamo?“. Come se non bastasse, ha anche postato tre bandierine francesi, come a voler indicare gli eventuali titoli mondiali in caso di vittoria contro l’Argentina.