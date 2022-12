Francia-Marocco 2-0, Regragui: “Impossibile arrivare in finale con tutti questi errori commessi”

Il ct del Marocco, Walid Regragui, ha parlato a margine della semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 persa contro la Francia per 2-0: “Contro un’avversaria del genere il minimo errore costa caro. Nel primo tempo ne abbiamo commessi troppi per sperare di arrivare in semifinale. Nella ripresa siamo andati meglio, ma non siamo riusciti a segnare. Il loro secondo gol poi ci ha ucciso“. Regragui ha poi parlato anche delle assenze: “Aguerd si è fatto male nel riscaldamento, poi abbiamo perso anche Saiss e Mazraoui. Un po’ troppo per noi, nonostante chi è sceso in campo abbia dato il 100%“. Infine, sulla finale per il 3° e 4° posto contro la Croazia: “Darò spazio a chi ha giocato meno, ma il nostro obiettivo resta arrivare terzi. Ciò che conta è essere riusciti a dimostrare che in Marocco il calcio esiste e di avere tifosi fantastici“.