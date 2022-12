Francia-Marocco 2-0, festeggiamenti a Parigi: fuochi d’artificio e caroselli

A Parigi è esplosa la festa al fischio finale di Francia-Marocco 2-0, semifinale dei Mondiali di Qatar 2022. Nonostante le rigide temperature sotto lo zero, migliaia e migliaia di persone si sono riversate in strada per celebrare la seconda finale mondiale consecutiva raggiunta dagli uomini del ct Didier Deschamps. Cori con la Marsigliese e fuochi d’artificio stanno animando la capitale francese, che rimane blindata dalle forze dell’ordine per il timore i disordini e incidenti con la comunità marocchina che ovviamente a Parigi è davvero numerosissima e molto presente sul territorio. Al momento comunque tutto secondo i piani, con caroselli in auto e tante persone che gioiscono per un altro grande risultato dei Bleus.