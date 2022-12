Francia, Lloris: “Sorpresi da questo virus, ma cerchiamo di prepararci al meglio”

Il portiere della Francia, Hugo Lloris, ha parlato prima della finale mondiale di domani pomeriggio contro l’Argentina. Queste le parole dell’estremo difensore transalpino in conferenza stampa: “Non ho grandi notizie, ne arriveranno sicuramente entro il prossimo allenamento. Non eravamo pronti ad affrontare il virus, ma cerchiamo di prepararci nel miglior modo possibile. Questa cosa però non ci toglierà entusiasmo in vista della finale”.