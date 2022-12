Francia, L’Equipe celebra Kylian Mbappé in prima pagina

Kylian Mbappé si prende, nuovamente, la Francia. Dopo il 3-1 alla Polonia e la conquista dei quarti di finale in Qatar, l’Equipe ha deciso di celebrare la sua stella più splendente in prima pagina nell’edizione odierna di lunedì 5 dicembre. La squadra di Deschamps ha tutte le carte in regola per confermarsi Campione del Mondo quattro anni dopo l’edizione russa, e il fenomeno del PSG è pronto a prendersi la scena.

🗞️ « God save notre king » : la une de L'Équipe du lundi 5 décembre 2022. Lire l'édition : https://t.co/WL58t2IMsL pic.twitter.com/9vp2OI0wwF — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 5, 2022