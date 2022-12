Francia, Le Graët sul futuro di Deschamps: “Il mio desiderio è che rimanga, sta a lui decidere”

Il presidente della Federcalcio francese, Noël Le Graët, a pochi giorni dalla sfida contro l’Inghilterra valevole per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022, ha parlato in un intervista a ‘Le Figaro’ del futuro del ct Didier Deschamps: “Sta a lui decidere se restare o meno. Non è un compito semplice, perché si è esposti a forti pressioni, ma lui è fatto per ricoprire questo ruolo e penso che preferisca fare il commissario tecnico piuttosto che l’allenatore di club”.

“Quando hai la fortuna di avere Didier Deschamps, non bussi alla porta accanto. Sarò onesto: il mio desiderio è che Didier rimanga. Chi vuoi trovare meglio? È il presidente che parla, non l’amico. Non so se vorrà continuare, siamo ad altissimi livelli e basta la minima sconfitta per ricevere un fiume di critiche… In ogni caso dopo i Mondiali passeremo una giornata insieme e ne parleremo”, ha concluso Le Graët.