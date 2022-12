“Se Deschamps rimarrà anche dopo i Mondiali? Spero di sì, ma è lui a dover decidere. Però è normale che gli ci vorrà un po’ di tempo per riflettere, come per tutte le cose importanti. È un buon allenatore con uno staff di livello; trovare un commissario tecnico con questa qualità non è facile”. Queste le parole di Noel Le Graet, presidente della Federcalcio francese, pronunciate a L’Équipe in merito alla permanenza di Deschamps sulla panchina della Francia.