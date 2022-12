Francia, Kounde: “Marocco solido, non è più una sorpresa”

“Sappiamo che è una squadra che ha fatto un percorso eccezionale, che ha già battuto grandissime nazionali. Non è più una sorpresa. Meritano di essere qui, hanno fatto delle ottime prestazioni”. Queste le parole del difensore della Francia Jules Kounde in vista della semifinale contro il Marocco al Mondiale in Qatar. Mbappè e compagni dovranno vedersela contro una nazionale che ha subìto un solo gol (autorete) in questa rassegna iridata: “In difesa sono molto compatti, hanno linee molto ravvicinate, lasciano poco tempo al portatore di palla per organizzarsi e scivolano molto velocemente”, ha spiegato l’ex centrale e terzino del Siviglia, ora in forza al Barcellona.