Francia, Hugo Lloris nella storia: eguaglia il record di 142 presenze di Thuram

Hugo Lloris entra nella storia della Nazionale francese. Il portiere transalpino del Tottenham, infatti, grazie alla sfida tra i campioni del mondo e la Polonia valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, è diventato il calciatore con più presenze con la maglia dei Bleu. Quest’oggi l’estremo difensore ha raggiunto quota 142 gettoni con la Francia, eguagliando Lillian Thuram come primatista assoluto nella storia della Nazionale transalpina. Lloris, inoltre, gioca la diciassettesima gara in un Mondiale, raggiungendo in questo caso lo stesso Thuram e Fabien Barthez.