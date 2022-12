Francia, Fofana: “Con l’Inghilterra sarà una grande partita”

“È una rivalità geografica, loro sono un po’ come i nostri vicini. Sono una grande squadra e continuano a migliorare, sarà una gran bella partita”. Youssouf Fofana interviene così in vista della sfida contro l’Inghilterra ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022, in programma sabato. “Walker ha detto di sapere come fermare Mbappé? Complimenti a lui se sa veramente come bloccare Kylian – ha detto il centrocampista francese -. Nel frattempo, però, ci sono 19 squadre che cercano ancora una soluzione al ‘problema Mbappé’ in League1 più tante altre in Champions League. Noi ci fidiamo tanto di lui: vedo Kylian molto tranquillo in questi giorni”.

Su Bellingham: “Lo seguo spesso: è un centrocampista che sta migliorando molto dall’inizio di questa stagione. Credo che ci sarà un bel duello con Tchouameni”.