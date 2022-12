Francia, Dugarry esalta Griezmann: “E’ un mix tra Zidane e Platini”

Christophe Dugarry elogia Antoine Griezmann ai microfoni di RMC Sport definendo l’attaccante “un misto tra Zidane e Platini”. “Lo trovo semplicemente eccezionale dall’inizio della competizione – continua Dugarry-. Lo trovo a volte zidanesco. Nelle situazioni in cui eravamo in pericolo ha saputo tenere palla, temporeggiare e accendere il gioco. Ha sempre il tocco giusto e penso che la Francia non sarebbe la stessa senza di lui. Spesso ci manca il ritmo, ma appena Antoine tocca palla cambia tutto. È un misto tra Zizou e Platini, vede la giocata prima degli altri”, conclude l’ex calciatore del Marsiglia.