Francia, Deschamps alla vigilia: “Virus? Situazione sgradevole, cerchiamo di adattarci”

“Sono partito abbastanza presto questa mattina, dormivano tutti, non ho le ultime informazioni, ma stiamo facendo del nostro meglio per gestire, con calma, le diverse situazioni. Non entrerò nei dettagli. Ci assicuriamo di prendere quante più precauzioni possibili per adattarci, per affrontarlo, senza esagerare, in un modo o nell’altro. È ovviamente una situazione sgradevole, se non fosse esistita sarebbe stato meglio, ma ce la caviamo nel miglior modo possibile”. Con queste parole ha esordito Didier Deschamps in conferenza stampa, parlando delle condizioni di salute dei suoi calciatori a poche ore dalla finale contro l’Argentina. Ieri Kingsley Coman, Ibrahima Konaté e Raphael Varane non hanno partecipato all’allenamento, essendo alle prese con il virus. In precedenza era toccato a Dayot Upamecano e Adrien Rabiot.

“State diffondendo tra i giornalisti stranieri la ‘notizia’ che Karim Benzema sarà qui con noi per la finale? Se non vi rispondessi direste che la questione mi irrita, allora dico che fare certe domande forse è una mancanza di rispetto. Ho perso anche Lucas Hernandez, e il mio gruppo qui è di 24 calciatori. Se poi ci sono giocatori, o grandi ex o infortunati che sono stati invitati, a me non interessa”, ha concluso il tecnico della Francia.