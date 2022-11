Francia-Danimarca 2-1, Varane: “Volevamo vincere, abbiamo concesso molto poco”

Raphael Varane ha parlato al termine di Francia-Danimarca 2-1, match della seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022: “Volevamo vincere per conquistare la qualificazione, specialmente dopo le due sconfitte contro di loro negli ultimi mesi. Siamo scesi in campo con il giusto spirito di gruppo e voglia di vincere. Abbiamo concesso pochissimo“. Il difensore del Manchester United ha poi aggiunto: “Sono molto contento di essere qui. Giocare un Mondiale è speciale perché rappresenti la tua Nazione“. Infine, sul compagno di squadra Mbappé: “E’ un giocatore di grande qualità, sa essere decisivo. Averlo in squadra aiuta molto“.