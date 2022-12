Francia-Argentina, L’Equipe: “Giroud rischia la panchina, Deschamps prova Thuram”

Nella finale del Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia esiste “l’ipotesi di vedere Olivier Giroud partire dalla panchina”. Lo scrive L’Equipe, alla vigilia della finalissima iridata. Nella prima parte di rifinitura il Ct transalpino Deschamps ha infatti provato nell’11 titolare Marcus Thuram al posto del bomber rossonero, miglior marcatore della storia dei Bleus. Poi nella seconda prova di formazione, Giroud è tornato nell’11. Forse pretattica. O una soluzione concreta per sfidare la difesa a tre di Scaloni (il 3-5-2 al momento è favorito sul 4-3-3). Presente regolarmente in rifinitura Theo Hernandez dopo la botta al ginocchio accusata contro il Marocco. Al centro della difesa il Ct ha invece provato Konate e Upamecano in coppia.