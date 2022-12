Francia-Argentina, David Trezeguet non ha dubbi: “Chi tifo? Se lo merita Messi”

Nato a Rouen, in Francia, da genitori argentini, a loro volta di origine transalpina. Eppure David Trezeguet, ex bomber della Francia, non ha dubbi su chi tifare nella finale del Mondiale in Qatar: “È difficile dal punto di vista personale, era qualcosa che non avrei voluto fare ma questa dev’essere una festa e una grande finale. E Leo merita di essere campione, sapendo che sarà il suo ultimo Mondiale. Fa sognare, questo chiaramente non toglie alla Francia l’ambizione di voler conservare il titolo. Leo è a fine carriera, Mbappé ha appena iniziato e batterà ogni tipo di record. Insieme al PSG sono una combinazione perfetta, ma l’Argentina gioca per Messi, tutto passa da lui”, ha detto ai microfoni di TycSport.