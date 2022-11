Formazioni ufficiali Spagna-Germania, Mondiali Qatar 2022

Le formazioni ufficiali di Spagna-Germania, sfida valida per la seconda giornata del Gruppo E ai Mondiali di Qatar 2022. Sfida dal profumo di fase ad eliminazione diretta, e invece è già un’ultima spiaggia per la nazionale di Flick. I tedeschi, infatti, devono riscattare il ko contro il Giappone, mentre le Furie Rosse hanno la grande chance di ottenere, in un solo colpo, il passaggio del turno e l’uscita di scena di una pretendente al titolo (quest’ultima dipende, ovviamente, anche dal risultato di Giappone-Costa Rica). Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:00 di domenica 27 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due commissari tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI SPAGNA-GERMANIA

SPAGNA: Simon; Alba, Laporte, Rodrigo, Carvajal; Busquets, Gavi, Pedri; Torres, Asensio, Olmo.

GERMANIA: Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Gündogan, Musiala; Müller.