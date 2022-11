Formazioni ufficiali Portogallo-Uruguay, Mondiali Qatar 2022

Le formazioni ufficiali di Portogallo-Uruguay, sfida valida per la seconda giornata del Gruppo H ai Mondiali di Qatar 2022. Di scena il big match del raggruppamento, nonostante i sudamericani abbiano un po’ deluso le aspettative nel debutto contro la Corea del Sud, terminato a reti bianche. I lusitani hanno invece battuto il Ghana per 3-2, rischiando di subire il pareggio per un’ingenuità del portiere Costa. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:00 di lunedì 28 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due commissari tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI PORTOGALLO-URUGUAY

PORTOGALLO: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Carvalho, Bernardo Silva, Neves, Fernandes, Ronaldo, Joao Felix.

URUGUAY: Rochet, Gimenez, Godin, Coates, Olivera, Bentancur, Valverde, Vecino, Guillermo Varela, Cavani, Nunez.