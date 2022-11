Formazioni ufficiali Olanda-Qatar, Mondiali Qatar 2022

Le formazioni ufficiali di Olanda-Qatar, sfida valida per la terza giornata del Gruppo A ai Mondiali di Qatar 2022. Ai ragazzi di Van Gaal basta un punto per l’aritmetica qualificazione, ma ovviamente andranno a caccia della vittoria per centrare il primo posto. Qatar che invece farà di tutto per evitare di chiudere il girone a zero punti. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16:00 di martedì 29 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due commissari tecnici.

OLANDA:Noppert, Timber, van Dijk, Ake, Dumfries, de Roon, de Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Depay

QATAR: Barsham; Mohammad, Pedro Miguel, Khoukhi, Hassan, Ahmed; Hatem, Madibo, Al Haydos; Almoez Ali, Afif.