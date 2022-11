Formazioni ufficiali Olanda-Ecuador: Mondiali Qatar 2022

Le formazioni ufficiali di Olanda-Ecuador, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Gli orange potrebbero già chiudere il discorso qualificazione con una vittoria ai danni dei sudamericani. La squadra di Van Gaal non ha espresso un calcio champagne nel match d’esordio contro il Senegal, ma nei minuti finali è riuscita a trovare l’uno-due con cui superare la formazione africana. L’Ecuador però è un altro avversario vero e non sarà una passeggiata. Appuntamento alle ore 17:00 di venerdì 25 novembre presso lo stadio Khalifa International di Doha.

Le formazioni ufficiali di Olanda-Ecuador

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Klaassen, De Jong, Blind; Koopmeiners; Gakpo, Bergwijn.