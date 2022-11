Formazioni ufficiali Frosinone-Cagliari, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Frosinone-Cagliari, sfida valida per la 14esima giornata della Serie B 2022/2023. La squadra di Fabio Grosso sta vivendo un momento di forma strepitoso, e comanda la classifica dopo le sei vittorie di fila. L’avversario è però insidioso, con i sardi che hanno bisogno di punti per non perdere ulteriore terreno dalla zona playoff, considerando che la vittoria manca da oltre un mese. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di domenica 27 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI FROSINONE-CAGLIARI

FROSINONE: Turati, Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali, Mazzitelli, Boloca, Garritano, Rohden, Mulattieri, Moro

CAGLIARI: Radunovic, Di Pardo, Capradossi, Obert, Carboni, Rog, Viola, Kourfalidis, Nandez, Luvumbo, Lapadula