Formazioni ufficiali Croazia-Marocco, Mondiali Qatar 2022

Le formazioni ufficiali di Croazia-Marocco, sfida che assegna il terzo posto ai Mondiali di Qatar 2022. La nazionale balcanica cerca di nuovo un posto sul podio mondiale a quattro anni di distanza dal torneo in Russia, mentre i nordafricani provano quella che sarebbe una vera e propria impresa per tutto il continente. Il Marocco potrà contare, come nelle scorse settimane, su un numero enorme di tifosi arrivati in Qatar. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16:00 di sabato 17 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI CROAZIA-MAROCCO

CROAZIA: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic, Majer; Kramaric, Livaja, Orsic.

MAROCCO: Bono; Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiat-Allah; Sabiri, El Khanouss, Amrabat; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.