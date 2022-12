Formazioni ufficiali Camerun-Brasile: Mondiali Qatar 2022

Le formazioni ufficiali di Camerun-Brasile, match della terza giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Le due nazionali sono attese dall’ultimo impegno della fase a gruppi e Tite – già qualificato – prepara il turn over in vista degli ottavi di finale. Nessun calcolo per Song che punta a vincere in questo ultimo atto. Ecco le scelte dei due commissari tecnici.

Le formazioni ufficiali

Camerun: in attesa

Brasile: in attesa