Formazioni ufficiali Brasile-Svizzera, Mondiali Qatar 2022

Le formazioni ufficiali di Brasile-Svizzera, sfida valida per la seconda giornata del Gruppo G ai Mondiali di Qatar 2022. I verdeoro cercano un altro risultato positivo dopo la vittoria all’esordio, ma le assenze di Neymar e Danilo complicano i piani in vista della sfida agli ostici elvetici, che hanno battuto solo per 1-0 il Camerun ma che si rivelano sempre duri da battere. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 17:00 di lunedì 28 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due commissari tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI BRASILE-SVIZZERA

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Rapinha, Paquetà, Vinicius; Richarlison.

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Sow; Rieder, Vargas, Embolo.