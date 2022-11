Formazioni ufficiali Brasile-Serbia: Mondiali Qatar 2022

Le formazioni ufficiali di Brasile-Serbia, match della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Si gioca alle 20:00 di giovedì 24 novembre con le due nazionali a caccia dei tre punti in palio, cruciali per le sorti del girone. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme con aggiornamenti in tempo reale nell’arco dei 90′ più recupero.

Le formazioni ufficiali di Brasile-Serbia

Brasile: Allison, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Paqueta, Neymar, Rapinha, Richarlison, Vinicius Junior.

Serbia: Milinkovic Savic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Lukic, Gudelj, Mladenovic, Tadic, Mitrovic, Milinkovic Savic.